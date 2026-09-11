Haberler

Rusya: Litvanya'da nükleer silah konuşlandırılması halinde, toprakları hedefimiz olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Litvanya'da nükleer silah konuşlandırılması durumunda bu ülke topraklarının Rus nükleer silahlarının hedefi olacağını belirterek, "Bu, durumu ciddi şekilde gerginleştirecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Litvanya'da nükleer silah konuşlandırılması durumunda bu ülke topraklarının Rus nükleer silahlarının hedefi olacağını belirterek, "Bu, durumu ciddi şekilde gerginleştirecek." dedi.

Rus televizyon kanalı Pervıy Kanal'a konuşan Peskov, Litvanya'nın anayasasındaki nükleer silah yasağını kaldırma yönündeki planlarını değerlendirdi.

Bunun öngörülebilir olduğunu belirten Peskov, şunları kaydetti:

"Eğer topraklarınızda nükleer silah konuşlandırıyorsanız, bunun birilerine karşı olması lazım. Görülen o ki, bu silah Batı'ya karşı değil, Doğu'ya, yani bize karşı olacak. Eğer bir ülkede bize karşı nükleer silah olursa, bu ülkenin toprakları nükleer silahımızın hedefi olacak."

Kaynak: AA
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi
Aziz Yıldırım'ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı! İsmail Kartal için konuşurken...

İsmail Kartal için söylediklerinde herkes aynı detaya takıldı
Rusya düğmeye bastı! Ukrayna'nın dört bir yanını vurdular

Başkent mahşer yeri! Gece gündüz demeden bomba yağdırıyorlar
Siirt’te 2024 yılında kaybolan Mekiye Akyel dosyası hakkında iddianame düzenlendi

2 yıl sonra eski eşi hakkında dikkat çeken karar

Kentsel dönüşümde sürpriz! Duvarın içinden 25 kilo petek bal çıktı

Duvarı kırınca gözlerine inanamadı: Oturma odamızda hazine varmış
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları

İlişkiye girdiği kadınların itirafları Başkan Çiçek'i zora sokacak
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var