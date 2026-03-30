Petrol taşıyan Rus tankerinin Küba'ya ulaştığı açıklandı

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 100 bin ton petrol yüklü insani yardım tankerinin Küba'ya ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Küba'ya gönderilen insani yardıma ilişkin bilgilere yer verildi.

100 bin ton petrol taşıyan "Anatoliy Kolodkin" adlı tankerin Küba'ya ulaştığına işaret edilen açıklamada, tankerin Matanzas şehrindeki limanda yükünü boşaltmaya başladığı kaydedildi.

ABD'nin Karayipler ülkesi Küba'ya uyguladığı ablukaya rağmen, Rusya'ya ait bir tankerin bu ülkeye ham petrol teslim etmesine izin verdiği bildirilmişti.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.