Petrol taşıyan Rus tankerinin Küba'ya ulaştığı açıklandı

Güncelleme:
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 100 bin ton petrol yüklü tankerinin Küba'ya ulaştığını ve teslimatın başladığını açıkladı. ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukaya rağmen bu sevkiyatın gerçekleşmesi dikkat çekti.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 100 bin ton petrol yüklü insani yardım tankerinin Küba'ya ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Küba'ya gönderilen insani yardıma ilişkin bilgilere yer verildi.

100 bin ton petrol taşıyan "Anatoliy Kolodkin" adlı tankerin Küba'ya ulaştığına işaret edilen açıklamada, tankerin Matanzas şehrindeki limanda yükünü boşaltmaya başladığı kaydedildi.

ABD'nin Karayipler ülkesi Küba'ya uyguladığı ablukaya rağmen, Rusya'ya ait bir tankerin bu ülkeye ham petrol teslim etmesine izin verdiği bildirilmişti.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor

Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor
Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu

Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor

İnfial yaratan görüntü: Herkes Bakanlığı etiketliyor
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor! Milli futbolcu formayı giyecek

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcu ile patlatıyor
Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor

Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor
'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü!
Vatandaşlardan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Vatandaştan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi