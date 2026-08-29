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Rusya: Kiev'de Askeri Tesis Vuruldu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de askeri sanayi tesisini vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de askeri sanayi tesisini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki unsurlara saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Gün içinde Kiev'de insansız deniz araçlarının üretildiği tesisin vurulduğu aktarılan açıklamada, Nikolayev Limanı'ndaki aktarma terminalinin, askeri depoların ve limanın işleyişini sağlayan elektrik trafosunun vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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