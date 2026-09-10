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Rusya: İsrail’deki seçim kampanyası, Filistin’e yönelik tehditler için gerekçe olamaz

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'deki seçim kampanyasının Filistin'e yönelik tehditler için gerekçe olmaması gerektiğini belirterek, "Meselenin taraflarını sorumlu davranmaya ve durumu gerginleştirecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'deki seçim kampanyasının Filistin'e yönelik tehditler için gerekçe olmaması gerektiğini belirterek, "Meselenin taraflarını sorumlu davranmaya ve durumu gerginleştirecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da gazetecilere İsrail'in Filistin yönetimine yönelik tehditlerini değerlendirdi.

Bunun İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasıyla bağlantılı olduğuna işaret eden Zaharova, "( İsrail'deki seçim kampanyası) Oy mücadelesi, Filistinliler ve İsraillileri birbirine düşürecek kışkırtıcı açıklamalar için gerekçe olamaz. Meselenin taraflarını sorumlu davranmaya ve durumu gerginleştirecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Tüm anlaşmazlıkların çözülmesi için Filistin ile İsrail arasında doğrudan diyaloğun sağlanması amacıyla yapıcı yaklaşımların teşvik edilmesinden yanayız." diye konuştu.

Zaharova, Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Meseleye, İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören uluslararası hukuk temelinde kapsamlı çözümden başka bir yol yok. Bu formülün hayata geçirilmesi, Orta Doğu bölgesindeki tüm halklar için kalıcı barışı garanti edebilir." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 7 Eylül'de, "7 Ekim benzeri bir saldırı gerçekleşmesi halinde", orduya Filistin Yönetimi'ne karşı topyekun saldırıya hazırlanması talimatı verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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