Rusya ile Ukrayna savaşında siviller zarar görmeye devam ediyor - Haberler

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Rusya ile Ukrayna savaşında siviller zarar görmeye devam ediyor

AA - Leon Klein - Güncel
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Rusya, Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Donetsk kentine düzenlenen saldırının ardından 2 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya, Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Donetsk kentine düzenlenen saldırının ardından 2 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından çevredeki binalar ve araçlar da zarar gördü.

AA / Leon Klein - Güncel

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