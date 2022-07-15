Rusya ile Ukrayna savaşında siviller zarar görmeye devam ediyor
AA - Leon Klein - Güncel
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Rusya, Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Donetsk kentine düzenlenen saldırının ardından 2 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rusya, Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Donetsk kentine düzenlenen saldırının ardından 2 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından çevredeki binalar ve araçlar da zarar gördü.
AA / Leon Klein - Güncel