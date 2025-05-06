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Rusya ile Ukrayna Arasında 205 Esir Asker Takası Gerçekleşti

Rusya ile Ukrayna Arasında 205 Esir Asker Takası Gerçekleşti
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Rusya ve Ukrayna arasında yapılan esir takasıyla, 205 Rus askeri karşılığında 205 Ukraynalı asker serbest bırakıldı. Esirlerin sağlık ve rehabilitasyon süreçleri için gerekli yardımlar yapılacak.

Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı 205 esir askerin takas edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yürütülen müzakereler sonucunda Ukrayna'dan 205 Rus askerinin teslim alındığı, karşılığında ise Rusya tarafından 205 Ukraynalı askerin iade edildiği belirtildi.

Rus askerlerinin halihazırda Belarus topraklarında bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, askerlere burada gereken psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı ifade edildi.

Rus askerlerin yakınlarıyla temas kurma imkanına sahip olduğuna vurgu yapılan açıklamada, serbest bırakılan tüm askerlerin tedavi ve rehabilitasyonu için Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarına sevk edileceği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) esir değişimi için arabuluculuk yaptığı kaydedildi.

"Herkesi geri getirmek için elimizden geleni yapacağız"

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile yapılan esir takası sonucu 205 Ukraynalı askerin evlerine geri getirildiğini belirtti.

Esir takası sürecine katkı sağlayan BAE ve tüm taraflara teşekkür ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Her gün halkımız için mücadele ediyoruz. Herkesi geri getirmek için elimizden geleni yapacağız kesinlikle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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