Rusya ve Ukrayna arasında 600 esir asker değişimi yapıldı

Güncelleme:
Rusya ve Ukrayna arasında yapılan esir asker takasında 300 Rus askeri karşılığında 300 Ukraynalı asker serbest bırakıldı. Takas süreci, ABD ve BAE'nin arabuluculuğunda gerçekleşti.

Rusya ile Ukrayna arasında 600 esir asker takasının yapıldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kiev'in kontrolündeki topraklarda 300 Rus askerinin ülkeye getirildiği belirtilerek, "Bunun karşılığında 300 Ukraynalı asker verildi." ifadesi kullanıldı.

Esir askerlerin değişiminin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD'nin arabuluculuğuyla gerçekleştiği belirtilen açıklamada, serbest bırakılan askerlerin Belarus'ta bulunduğu ve Rusya'ya getirileceği aktarıldı.

"Bazı askerler 2022'den itibaren esirdi"

Rusya ile yapılan son esir takasına ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "300 Ukraynalı savunmacı daha Rus esaretinden evlerine dönüyor." açıklamasını yaptı.

Mesajında, "Çoğu bir yıldan fazla süre, bazıları ise 2022'den beri esaret altındaydı." ifadesini kullanan Zelenskiy, tüm Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması için çalışacaklarını belirtti.

Zelenskiy, esir takası sürecine sağladığı destek nedeniyle ABD'ye teşekkür etti.

Ukrayna ile Rusya arasında dün gerçekleşen esir değişimi sonucunda da 400 asker serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
