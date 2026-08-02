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Rusya: İHA saldırısı sonucu Engels kentinde 2 kişi öldü

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Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda Engels şehrinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda Engels şehrinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Busargin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saratov bölgesine İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Saldırı sonucu bölgedeki Engels kentinde çok katlı bir binanın hasar gördüğünü aktaran Busargin, "2 kişi yaşamını yitirdi. Bina sakinlerine geçici konaklama sağlanacak. Olay yerinde çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Busargin, İHA saldırısı sonucu bölgenin idari merkezi Saratov şehrinde de yaralananlar olduğunu kaydetti.

Ukrayna'ya ait 635 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece Ukrayna'ya ait 635 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, İHA'ların, Moskova ile Azak Denizi ve Karadeniz'in de aralarında bulunduğu çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA
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