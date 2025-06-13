Rusya, İHA'ları Durduracak Yeni Lazer Sistemini Başarıyla Denedi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya hükümeti, insansız hava araçlarını durdurmaya yönelik geliştirdiği yeni lazer sisteminin başarılı denemelerini gerçekleştirdiğini duyurdu. Sistem, Rus hava savunma sistemine entegre edilecek.

Rusya hükümeti, insansız hava araçlarını (İHA) durdurmaya yönelik yeni bir lazer sisteminin başarıyla denendiğini bildirdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın geliştirdiği yeni lazer sistemine ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, Rusya'nın bir bölgesinde kurulan deneme bölgesinde İHA'ların durdurulmasına yönelik ileri seviye yeni lazer sisteminin başarıyla denendiği ve söz konusu sistemin Rus hava savunma sistemine entegre edileceği kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'da "özel askeri operasyonun" başlangıcından bu yana havada 80 binden fazla hedefin Rus hava savunma sistemlerince imha edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi

Sıcak havadan bunaldı, gece yarısı denize atladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okulu basıp öğretmeni tüfekle katletti, caniden pişkin cevap

Öğretmeni okulda katleden caniden pişkin cevap
Hamas'tan İran'la tam dayanışma çağrısı: İslam ümmeti birleşik tavır almalı

İran'a yönelik saldırı sonrası Hamas'tan İslam ümmetine tarihi çağrı
Hindistan'da uçak düşmeden saniyeler önce pilotun son telsiz konuşması ortaya çıktı

Uçak düşmeden saniyeler önce pilotun son yardım çağrısı ortaya çıktı
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Devrim Muhafızları Komutanı'nın öldürüldüğü bina ilk kez görüntülendi

Devrim Muhafızları Komutanı'nın öldürüldüğü daire böyle görüntülendi
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş

İran'ın kalbine nasıl operasyon yapıldı? Detaylar hayrete düşürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.