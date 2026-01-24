Haberler

Rusya: Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Staritsa yerleşim birimini ele geçirdik

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde bulunan Staritsa yerleşim yerinin ele geçirildiğini açıkladı. Açıklamada, Rus güçlerinin cephede ilerleme kaydettiği vurgulandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Staritsa yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Staritsa yerleşim yerinin kurtarılması sürecini tamamladı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
