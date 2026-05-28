Rusya: Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Novovasilevka yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Novovasilevka yerleşim yerini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Açıklamada, cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydedildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği aktarılan açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, Harkiv bölgesindeki Novovasilevka yerleşim yeri üzerinde kontrolü sağladı." ifadesi kullandı.
Bakanlık, dün Ukrayna'daki Harkiv bölgesinde Granov, Zaporijya bölgesinde de Vozdvijevka yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.