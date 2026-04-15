Rusya: Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Voçanskiye Hutora yerleşim yerini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Voçanskiye Hutora yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Açıklamada, Rus güçlerinin cephe hattında ilerleme kaydettiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Voçanskiye Hutora yerleşim yeri üzerinde kontrolü sağladı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu