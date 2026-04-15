Haberler

Rusya: Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Voçanskiye Hutora yerleşim yerini ele geçirdik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Voçanskiye Hutora yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Açıklamada, Rus güçlerinin cephe hattında ilerleme kaydettiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Voçanskiye Hutora yerleşim yeri üzerinde kontrolü sağladı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

