Rusya: Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Zıbino yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde yer alan Zıbino yerleşim yerinin kontrolünü sağladıklarını açıkladı. Açıklamada, Rus güçlerinin cephe hattında ilerleme kaydettiği bildirildi.
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, "Harkiv bölgesindeki Zıbino yerleşim yeri üzerinde kontrol sağlandı." ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Nisan'da Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Voçanskiye Hutora yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu