Haberler

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Ukrayna'da savaşan birlikleri denetledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'da savaşta görev alan Batı Askeri Grubu birliklerini denetledi. Donetsk'teki Krasny Liman kentinin yüzde 85'inin Rus kontrolünde olduğunu açıkladı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'da savaşta görev alan Batı Askeri Grubu birliklerini teftiş etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gerasimov, Batı Askeri Grubu'nun yönetim merkezine ziyarette bulundu.

Ukrayna'da çatışmalara katılan gruba bağlı birlikleri denetleyen Gerasimov'a, grubun komutanı Sergey Kuzovlev cephedeki durum hakkında bilgi verdi.

Askeri yetkililerle toplantı yapan Gerasimov, Batı Askeri Grubu birliklerinin tüm yönlerde ilerlediğini belirtti.

Donetsk bölgesindeki Krasny Liman kentinde çatışmaların sürdüğünü kaydeden Gerasimov, "Şehrin yüzde 85'i kontrolümüzde." ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, birliklere çatışmalarda elde ettikleri "başarılardan" dolayı ödüller takdim ederek, onlara bazı talimatlar verdi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu

Bir dönem sona erdi! Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızılay Kayseri İl Başkanı Beydilli tepki çeken paylaşımı için özür diledi

Tepki çeken paylaşımı sonrası ilk kez konuştu
Kenan Doğulu dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtuldu

Telefonuna gelen mesajla şoke oldu! Soluğu savcılıkta aldı

Kadın doktor, avukat sevgilisinin evinin terasından düştü! O anlar kamerada

Kadın doktor, sevgilisinin evinin terasından düştü! İşte o anlar

Şampiyon Batman Petrolspor'un bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor

Şampiyon Batman Petrolspor'un bayrağı FSM'de dalgalanıyor
Pekin'deki Trump-Şi zirvesinden yansıyan fotoğrafa 'Liyakat' tepkisi

Dev zirveden tartışma yaratan fotoğraf: Herkes aynı detaya takıldı
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız daha geliyor

Ve Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

57 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Listede İstanbul da var! Meteoroloji'den 57 il için uyarı