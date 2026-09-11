Haberler

Rusya: Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Güncelleme:
+44 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.

Açıklamada, "Merkez ve Doğu askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, kararlı eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesindeki Zorevka ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novogrişino yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, dün Ukrayna'da Harkiv bölgesindeki Goptovka ve Zarubinka yerleşim birimlerinde kontrolü ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın

İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın

Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı

Dolmuşta taciz edildi, eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
Arda Güler geri dönüyor! Jose Mourinho müjdeyi verdi

Sonunda muradına erdi!
Pehlivanları alnından öpen başkan Büşra Özdemir sessizliğini bozdu

Bu görüntüleri çok tartışılan başkan sessizliğini bozdu
İsmail Kartal'ın komşusu olduğu iddia edilen iki taraftardan deneyimli hocaya sürpriz

İsmail Kartal'ın komşuları deneyimli hoca için harekete geçti
Acun Ilıcalı'yı korkutan görüntü! Servet döktüğü yıldız ölümden döndü

Acun'un yüreğini ağzına getiren kaza!
Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi