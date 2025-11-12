Rusya, Donetsk'te Suhoy Yar Yerleşimini Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Suhoy Yar yerleşim yerinin Ukraynalı militanlardan arındırıldığını açıkladı. Önceki gün de Zaporijya bölgesinde bir yerleşimi ele geçirdiğini duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Suhoy Yar yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi verildi.
Donetsk bölgesinde bir yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Rus birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Suhoy Yar yerleşim yerinin Ukraynalı militanlardan arındırılması sürecini tamamladı." ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesinde Novouspenskoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel