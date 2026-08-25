Rusya: Donetsk'te Annovka'yı ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Annovka yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Annovka yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi.
Açıklamada, "Merkez Askeri Kuvvetleri birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Annovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık, dün, Ukrayna'da Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerine birer yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Kaynak: AA