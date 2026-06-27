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Rusya: Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdik

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Novoskelevatoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Açıklamada, taarruz birliklerinin Konstantinovka'da aktif operasyonlar düzenlediği, 148 bölgede Ukrayna askerleri ve yabancı paralı savaşçıların konuşlanma noktalarının imha edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Novoskelevatoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

???????Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Konstantinovka yerleşim biriminde taarruz birliklerinin her yönde aktif muharebe operasyonları düzenlediği kaydedilen açıklamada, bölgeyi Ukrayna ordusu mensuplarından temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Çatışma hattında önemli yerlerin kontrol altına alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Doğu askeri birlikleri düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Dnipropetrovsk bölgesindeki Novoskelevatoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ordusu tarafından kullanılan yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, yakıt depolarını, uzun menzilli insansız hava aracı fırlatma alanlarını ve 148 bölgede Ukrayna askerleri ile yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarını imha ettiği aktarılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 16 güdümlü hava bombası, 3 uzun menzilli Flamingo seyir füzesi ve 511 uçak tipi insansız hava aracını düşürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Ali Cura
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