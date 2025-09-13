Haberler

Rusya, Dnipropetrovsk Bölgesindeki Novonikolayevka'yı Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Novonikolayevka yerleşim biriminin ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, Rus ordusunun düzenlediği saldırılarda 25 İHA ve 5 otomobil yok edildiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Novonikolayevka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "İskender M" kısa menzilli balistik füze sistemiyle Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) fırlatma yerine düzenlenen saldırıda İHA yönetim merkezi, 25 İHA ile 5 otomobilin yok edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesinde Novopetrovskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
