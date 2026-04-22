Rusya: Lübnan'a 27 Tondan Fazla İnsani Yardım Gönderdik

MOSKOVA, 22 Nisan (Xinhua) -- Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Lübnan'da devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere destek amacıyla ülkeye 27 tondan fazla insani yardım ulaştırıldığını duyurdu.

Bakanlık salı günü yaptığı açıklamada yardımın acil durum yetkilileri tarafından düzenlenen özel bir uçuşla taşındığını belirtti. Yardımın, yerinden edilmiş ve savunmasız grupları desteklemek amacıyla mobil jeneratörler, gıda malzemeleri, çadırlar, battaniyeler, şilteler ve yastıklardan oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, yardımın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi.

