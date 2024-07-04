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Rusya'dan gelen kruvaziyer Samsun'a ulaştı

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Panama bandıralı Astoria Grande adlı kruvaziyer, Rusya'nın Soçi kentinden hareket ederek Samsun Limanı'na demirledi. Gemide bulunan turistler şehri gezmek için limandan ayrıldı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Samsun'a geldi.

Astoria Grande kruvaziyeri 995 turist, 435 personeli ile Soçi Limanı'ndan ayrılarak İstanbul ve Bartın'ın Amasra ilçesini ziyaret ettikten sonra Samsun Limanı'na demirledi.

Gemide bulunan Rus turistler, limandan ayrıldıktan sonra bireysel ve gruplar halinde şehri gezdi.

Astoria Grande gemisinin bugün saat 21.00'de Samsun'dan demir alarak Trabzon'a gideceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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