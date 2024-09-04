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Rusya'dan gelen kruvaziyer Amasra'ya ilk seferini yaptı

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Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Astoria Grande adlı kruvaziyer, Bartın'ın Amasra ilçesine eylül ayının ilk seferini gerçekleştirdi. İlçeye gelen turistlere limanda Amasra'yı tanıtan broşürler dağıtıldı ve turistler tarihi ve turistik yerleri gezmek için limandan ayrıldı. Gemiden ayrılacak olan turistler, Safranbolu ilçesini de ziyaret edecek. Eylül ayında toplam 4 sefer düzenlenecek.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Bartın'ın Amasra ilçesine eylül ayının ilk seferini yaptı.

İstanbul'un ardından ilçeye 1047 yolcu ve 445 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki 11 katlı geminin yolcularını, Kaymakam Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile diğer yetkililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere liman çıkışında Amasra'yı tanıtan Rusça yazılı broşürler verildi. Turistler daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Bazı turistler de tur otobüsleri ile Karabük'ün Safranbolu ilçesine hareket etti.

Turistler, gün boyunca rehberler eşliğinde ilçede Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nü ziyaret edecek.

Akşam saatlerinde kentten ayrılacak gemi, eylül ayında ilçeye toplam 4 sefer düzenleyecek.

Kaynak: AA / Güncel

Safranbolu Amasra Eylül Rusya Soçi

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