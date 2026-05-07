Rusya: Ermenistan'ın, Rusya'yı tehdit etmek için Zelenskiy'ye "platform sağlaması" kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye Rusya'yı tehdit eden açıklamalar yapması için platform sağlamasını kabul edilemez olarak nitelendirdi ve Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, 4 Mayıs'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 8. Zirvesi'ne katıldığı ve Rusya'yı tehdit ettiği anımsatıldı.

Bu nedenle Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi Gurgen Arenyan'ın Bakanlığa çağrıldığı ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin tarafından kabul edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükelçiye, Ermenistan'da AB himayesinde düzenlenen etkinliklerde Nazi Kiev yönetiminin başı Zelenskiy'ye Rusya'ya yönelik terör tehditlerini dile getirmesi için platform sağlanmasının kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı."

Açıklamada, Moskova'nın bundan dolayı öfkeli olduğu belirtilerek "Erivan'ın, bu ziyaretçinin uygun olmayan davranışına gerekli tepkiyi vermemesi, Rusya-Ermenistan arasındaki ortaklık ilişkileriyle bağdaşmıyor." denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 4 Mayıs'ta Ermenistan'da, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

Rusya da "Ukrayna'nın tehditlerini gerçekleştirme girişiminde bulunması halinde, Kiev'e yoğun füzeli saldırı düzenleyeceğini" bildirerek ülkelere "Kiev'den diplomatik misyon çalışanlarını tahliye etme" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
