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Rusya'dan Amasra'ya Kruvaziyer Turizm

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Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Astoria Grande adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demir attı. Amasra ilçesine gelen turistler, tarihi ve turistik yerleri gezmek için limandan ayrıldı. Bazı turistler ise Safranbolu'ya gitti ve bazıları da hediyelik eşya dükkanlarını gezerek alışveriş yaptı. Geminin akşam saatlerinde Samsun'a hareket edeceği belirtildi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demir attı.

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm kenti Amasra ilçesine 790 yolcu ve 440 kişilik mürettebatıyla gelen gemiyi, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, limanın çıkışında Rusça broşürler verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Ziyaretçilerin bir kısmı Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nde vakit geçirmeyi tercih ederken, bazıları da tur otobüsleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesine gitti.

Bazı turistler de ilçede hediyelik eşya dükkanlarını gezerek alışveriş yaptı.

Geminin, akşam saatlerinde Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Safranbolu Alışveriş Samsun Amasra Rusya Soçi Denizcilik Turizm Güncel Haberler

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