"Astoria Grande" kruvaziyeri 874 yolcusuyla Amasra'ya geldi

'Astoria Grande' kruvaziyeri 874 yolcusuyla Amasra'ya geldi
Rusya'nın Soçi kentinden gelen 'Astoria Grande' kruvaziyeri, Amasra Limanı'na demirleyerek 874 yolcu ile tarihi ve turistik yerleri gezmek üzere turistleri limandan ayrılmaya teşvik etti.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Bartın'ın tarihi geçmişi ve doğasıyla ünlü turizm merkezi Amasra'ya 874 yolcu ve 452 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki, 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana ilçeye 94'üncü seferini gerçekleştirdi.

İşlemleri tamamlanan ve liman çıkışında Rusça broşürler verilen turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Amasra'ya 2022'den bu yana 79 bin 320 turist getiren geminin akşam saatlerinde Soçi'ye döneceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Görüntüler bugünden! Her okulun önüne 2 polis
Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü
19 yıllık öğretmen saldırılar sonrası isyan etti! Tek bir talebi var
Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum
Ülke genelinde güvenlik tedbirleri artırıldı! Her okulun önüne 2 polis

Görüntüler bugünden! Her okulun önüne 2 polis
Okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf son yolculuğuna uğurlandı
Skandal paylaşımların yapıldığı o grup için harekete geçildi