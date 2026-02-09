Haberler

Rusya: Tümgeneral Alekseyev'e suikast girişimi Ukrayna'nın talimatı üzerine yapıldı

Güncelleme:
Rusya Federal Güvenlik Servisi, Tümgeneral Vladimir Alekseyev'e yapılan suikast girişiminin Ukrayna istihbaratının talimatı üzerine gerçekleştiğini öne sürdü. Suikast girişimine karışan Rus vatandaşları hakkında detaylar paylaşıldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vladimir Alekseyev'e yönelik suikast girişiminin Ukrayna istihbaratının talimatı üzerine yapıldığını iddia etti.

FSB'den, Tümgeneral Vladimir Alekseyev'e yönelik suikast girişimine ilişkin açıklama yapıldı.

Rus vatandaşları Lyubomir Korba, Viktor Vasin ve Zinayida Serebritskaya'nın suikast girişimine karıştığı ileri sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yakalananlardan Korba ile Vasin suçunu itiraf ederek, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) talimatı üzerine yapılan suikast girişiminin hazırlık süreci hakkında bilgi verdi. SBU'nun talimatı üzerine Korba, kripto para karşılığında Moskova bölgesinde üst düzey askeri yetkilileri gözetledi. Korba, 2025'te Ukrayna istihbaratına çalışmaya başladı, Kişinev ve Tiflis üzerinden Moskova'ya geldi."

Açıklamada, şüpheli Vasin'in ise Korba'ya suikast hazırlık sürecinde yardımcı olduğu öne sürüldü.

Olay

Rusya Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vladimir Alekseyev'in 6 Şubat'ta başkent Moskova'da suikast girişimine uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti. Ağır yaralanan Alekseyev'in bilincinin ameliyat sonrası yerine geldiği belirtilmişti.

FSB, dün, Alekseyev'e yönelik suikast girişimine karışan şüphelilerin kimliklerinin tespit edildiğini ve bunların Rus vatandaşları Lyubomir Korba, Viktor Vasin ve Zinayida Serebritskaya olduğunu öne sürmüştü.

Şüphelilerden Vasin, Moskova'da yakalanırken, Korba, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde gözaltına alınarak Rusya'ya teslim edilmişti. Serebritskaya'nın ise Ukrayna'ya kaçtığı ileri sürülmüştü.

