Rusya'da Köprü Tren Üzerine Çöktü: 7 Ölü, 47 Yaralı

Rusya'da Köprü Tren Üzerine Çöktü: 7 Ölü, 47 Yaralı
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Rusya'da Köprü Tren Üzerine Çöktü: 7 Ölü, 47 Yaralı
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Rusya'nın Bryansk bölgesinde bir karayolu köprüsünün trenin üzerine çökmesi sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı. Olay sonrası yapılan açıklamalarda, kazanın 'ulaşım sistemine yasa dışı müdahale' olduğu iddia edildi.

- Rusya'da köprü, yolcu dolu trenin üzerine çöktü: 7 ölü

MOSKOVA - Rusya'nın Bryansk bölgesinde bir karayolu köprüsünün, demiryolu hattında hareket halindeki yolcu dolu bir trenin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 47 kişi yaralandı.

Rusya'da tren yolculuğu kabusa döndü. Bryansk bölgesinde bir karayolu köprüsü, demiryolu hattında hareket halindeki yolcu dolu bir trenin üzerine çöktü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin trende seyahat eden kişileri bulmak için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Bryansk Valisi Alexander Bogomaz yaptığı açıklamada, 47 kişinin hastanede tedavi altına alındığını, yaralananlar arasında 3 çocuk bulunduğunu ve bunlardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Rusya'dan "ulaşım sistemine yasa dışı müdahale" iddiası

Rus Demiryolları, kazanın ardından sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla Bryansk'taki köprü çökmesinin "ulaşım sistemine yasa dışı müdahale" sonucu meydana geldiğini duyururken, daha sonra bu paylaşım silindi.

Rusya'dan Ukrayna'ya suçlama

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin üst düzey üyelerinden Andrei Klishas ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bryansk'taki olayın "Ukrayna'nın uzun zaman önce devlet olma niteliğini yitirdiğini ve bir terörist bölgeye dönüştüğünü" gösterdiğini söyledi.

Kursk'ta da köprü çöktü

Rusya'nın Kursk bölgesinde de bir yük treninin geçişi sırasında köprü çöktü. Kursk Valisi Alexander Khinshtein yaptığı açıklamada, "Trenin bir kısmı köprünün altındaki yola düştü. Lokomotif alev aldı ancak yangın hızla söndürüldü. Makinistlerden biri bacağından yaralandı" ifadelerini kullanırken, makinistin trenin diğer mürettebatıyla birlikte yerel bir hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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