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Rusya'da Kinef rafinerisine İHA isabet etti, çıkan yangın söndürüldü

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Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Kirişi'de Kinef rafinerisine İHA isabet etti, yangın söndürüldü. Vali Drozdenko gece boyunca 113 İHA düşürüldüğünü ve bir apartman dairesine İHA parçaları isabet ettiğini açıkladı; Pulkovo Havalimanı'nda uçuşlar 1,5 saatten fazla durduruldu.

Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Kirişi şehrinde, ülkenin en büyük petrol rafinerilerinden Kinef'in bulunduğu sanayi bölgesine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından yangın çıktı.

Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, yaptığı açıklamada, gece boyunca bölge üzerinde 113 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Kirişi şehrindeki sanayi bölgesine İHA isabet ettiğini bildiren Drozdenko, burada çıkan yangının söndürüldüğünü ve saldırının yol açtığı hasarın tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Drozdenko, Kirişi'deki bir apartman dairesine İHA parçalarının isabet ettiğini ve daire sakinlerinin tahliye edildiğini aktardı.

Saldırılar nedeniyle St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'nda uçuşlar 1,5 saatten fazla süreyle durduruldu.

Kirişi sanayi bölgesinde, Rusya'nın petrol işleme hacmi bakımından ikinci büyük tesisi olan Kinef Rafinerisi bulunuyor.

Yıllık yaklaşık 20 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip tesis, Rusya'nın toplam petrol işleme hacminin yaklaşık yüzde 7'sini karşılıyor.

Kinef Rafinerisi'nde mayıs başında da İHA saldırısının ardından yangın çıkmış ve faaliyetlere geçici olarak ara verilmişti.

Kaynak: AA
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