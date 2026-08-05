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Rus İHA Üreticisi Patlamada Ağır Yaralandı

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Rusya'da "Upır" insansız hava araçlarını (İHA) üreten Uraldronzavod şirketinin genel müdürü Vladimir Tkaçuk, bir otomobilde meydana gelen patlamada ağır yaralandı.

Rusya'da "Upır" insansız hava araçlarını (İHA) üreten Uraldronzavod şirketinin genel müdürü Vladimir Tkaçuk, bir otomobilde meydana gelen patlamada ağır yaralandı.

TASS haber ajansının kaynaklarına göre, Yekaterinburg'da otomobildeki patlamada ağır yaralanan Tkaçuk, yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Tkaçuk'un koruması da patlama sonucunda hayatını kaybetti.

Patlama sırasında Tkaçuk'un otomobilin içerisinde olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Yekaterinburg merkezli Uraldronzavod, Ukrayna'daki çatışmalarda aktif kullanılan FPV tipi "Upır" İHA'sını geliştiren kişiler tarafından kuruldu.

Bu İHA'lar, savaş döneminde Rusya Merkez Askeri Bölgesi birliklerine seri olarak teslim edilmeye başlandı ve çatışmaların tüm yönlerinde aktif biçimde kullanılıyor.

Uraldronzavod, Ağustos 2024'te ABD'nin, Aralık 2024'te ise Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesine alınmıştı.

Kaynak: AA
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