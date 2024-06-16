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Rusya'da cezaevindeki DEAŞ'lı şüpheliler memurları rehin aldı

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Rusya'da bulunan bir gözaltı merkezindeki bazı şüpheliler 2 cezaevi memurunu rehin aldı. Şahısların terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olmakla suçlandıkları, olaya 5'ten fazla şüphelinin karıştığı belirtildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler öldürüldü, rehin alınan memurlar yaralanmadan kurtarıldı.

Rusya'nın Rostov bölgesinde bulunan gözaltı merkezindeki bazı şüphelilerin 2 merkez çalışanını rehin aldığı bildirildi. Rehineler operasyon sonucu kurtarıldı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetler Servisinden (FSİN) yapılan açıklamada, "Rostov bölgesinde bulunan gözaltı merkezinin bir hücresinde şüpheliler, 2 çalışanı rehin aldı" ifadesine yer verildi. Olay yerinde servis yetkililerinin bulunduğu belirtilen açıklamada, rehinelerin serbest bırakılması için görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

BÖLGEDEKİ BAZI SOKAKLAR ULAŞIMA KAPATILDI

Rostov idaresinden yapılan açıklamada, gözaltı merkezinin bulunduğu bölgedeki bazı sokakların ulaşıma kapatıldığı bildirildi. Rehin alma eylemine katılanların, terör eylemine karışmakla ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olmakla suçlandıkları, olaya 5'ten fazla şüphelinin karıştığı ifade edildi.

ŞÜPHELİLER ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya Federal Cezaevi Hizmetler Servisinden (FSIN) yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonla şüphelilerin etkisiz hale getirildiği ve rehin alınan çalışanların yaralanmadan kurtarıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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