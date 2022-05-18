Rusya: Azov Taburu'na bağlı bazı askerler teslim oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya: Azov Taburu'na bağlı bazı askerler teslim oldu

AA - Leon Klein - Güncel
 - Güncelleme:

Rus güçlerine ait zırhlı araçlar Tahliye otobüsleri Rus askerleri Teslim olan Azov askerleri Zırhlı personel taşıyıcıları Bitkin ve yaralı haldeki Azov askerleri Güvenlik önlemleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının en yoğun yaşandığı Mariupol'de Azovstal Sanayi Tesislerinde sıkışan...

Rus güçlerine ait zırhlı araçlar

Tahliye otobüsleri

Rus askerleri

Teslim olan Azov askerleri

Zırhlı personel taşıyıcıları

Bitkin ve yaralı haldeki Azov askerleri

Güvenlik önlemleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının en yoğun yaşandığı Mariupol'de Azovstal Sanayi Tesislerinde sıkışan Azov Taburundan bazı askerlerin teslim olduğu bildirildi. Otobüslere bindirilen askerlerden bir kısmının yaralı olduğu görüldü. Seçkin birliğe bağlı Ukraynalı askerler, Rus güçleri tarafından teslim alınarak helikopter ve tanklar eşliğindeki konvoyla Yelenovka'ya götürüldü.

AA / Leon Klein - Güncel

Güvenlik Önlemleri, Mariupol, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title