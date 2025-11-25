Rusya, Avrupa'nın Ukrayna Barış Planını Yapıcı Bulmadığını Açıkladı

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuri Uşakov, Avrupa'nın Ukrayna krizine yönelik hazırladığı barış planından haberdar olduklarını, ancak planın hükümlerini "yapıcı bulmadıklarını" söyledi.

Uşakov, pazartesi günü yaptığı açıklamada barış planı hakkında birçok spekülasyon olduğunu belirterek, yalnızca doğrudan ABD'den aldıkları bilgilere güvendiklerini ifade etti.

Barış planının ayrıntılarını görüşmek üzere ABD'nin yakında Rusya ile temasa geçeceğini kaydeden Uşakov, ancak somut düzenlemelerin henüz belirlenmediğini vurguladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)