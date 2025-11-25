Haberler

Rusya, Avrupa'nın Ukrayna Barış Planını Yapıcı Bulmadığını Açıkladı

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuri Uşakov, Avrupa'nın Ukrayna krizi için hazırladığı barış planının hükümlerini yapıcı bulmadıklarını ifade etti. Uşakov, barış planının detaylarını görüşmek üzere ABD ile temasa geçileceğini aktardı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Uşakov, pazartesi günü yaptığı açıklamada barış planı hakkında birçok spekülasyon olduğunu belirterek, yalnızca doğrudan ABD'den aldıkları bilgilere güvendiklerini ifade etti.

Barış planının ayrıntılarını görüşmek üzere ABD'nin yakında Rusya ile temasa geçeceğini kaydeden Uşakov, ancak somut düzenlemelerin henüz belirlenmediğini vurguladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
