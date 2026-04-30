Rusya: ABD'ye mevcut İran nükleer programına alternatif bir mekanizma önermedik

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'ye mevcut İran nükleer programına alternatif bir mekanizma önermediklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin, dünyadaki durumu iyileştirip iyileştirmeyeceği" yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Tek bir görüşme, dünyadaki durumu iyileştirmek için yeterli değil. Çünkü çatışma yoğunluğu ve bu çatışmaların uluslararası durum ve ekonomi üzerindeki sonuçları o kadar ciddi ki, bu eğilimlerin tek seferde durdurulması çok zor." dedi.

"Moskova'nın Washington'a mevcut İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na alternatif bir mekanizma önerdiği" yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, "Hayır, bu doğru değil." ifadesini kullandı.

Eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 81. yıl dönümü dolayısıyla 9 Mayıs Zafer Günü'nde Ukrayna'da ilan edilmesi planlanan ateşkes süresinin Başkan Putin tarafından belirleneceğini aktaran Peskov, Ukrayna tarafından bu konuda henüz bir tepki olmadığını kaydetti.

Sözcü Peskov, Rusya'nın Mali'de varlığını sürdürdüğünü belirterek "Rusya, Mali'de de aşırıcılık, terör ve diğer olumsuz tezahürlerle mücadeleye devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
