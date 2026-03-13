Haberler

Rusya: ABD ile İsrail'in saldırganlığı Orta Doğu'nun istikrarsızlaşmasına yol açtı

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri eylemlerinin Orta Doğu'daki istikrarsızlığa yol açtığını belirterek, bu gerginliğin devam etmesi durumunda geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Zaharova, bölgedeki insani durumun feci olduğunu vurguladı ve askeri eylemlerin durdurulması gerektiğini söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

İran ile ilgili duruma değinen Zaharova, "ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattığı askeri macera, tüm Orta Doğu bölgesinin istikrarsızlaşmasına yol açtı. Gerginlik devam ederse, bunun geri dönüşü olmayan sonuçları olabilir." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

Zaharova, bölgedeki insani durumun "feci" olduğunu vurgulayarak, "Çevresel ve radyolojik felakete yol açabilecek askeri eylemlerin durdurulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın İran'la ilgili durumun çözümüne ilişkin tekliflerde bulunduğunu dile getiren Zaharova, bu konuda bölge ülkeleriyle yoğun temasları sürdürdüklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Bahreyn öncülüğünde sunulan İran'ın Körfez ülkelerine füze atmasının kınandığı karar tasarısının kabul edildiğini anımsatan Zaharova, Rusya ile Çin'in tasarıyla ilgili yapılan oylamada çekimser kaldığına dikkati çekti.

Zaharova, "Rusya ve Çin, kararda bölgedeki gerginliğin nedenlerinden bahsedilmediği için çekimser kaldı. İran, kendi başına ve kötü niyetle komşu ülkelerdeki hedeflere saldırmaya başlamış gibi görünüyor. Moskova, ABD ve İsrail'in İran'a karşı sebepsiz saldırganlığının Orta Doğu'daki krize neden olduğunu defalarca vurguladı. Bu kararın onaylanmasından son derece memnun değiliz." diye konuştu.

Rusya'nın BMGK'ye alternatif bir karar tasarısı sunduğunu kaydeden Zaharova, bunu sadece Çin, Pakistan ve Somali'nin oyladığını aktardı.

"AB yönetimi Rusya ile diyalog kurmaya hazır değil"

Orta Doğu'daki durumun Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde enerji kaynakları fiyatlarının artışına yol açtığını belirten Zaharova, Rusya'nın daha önce bu konuda AB'ye tekliflerde bulunduğunu hatırlattı.

Zaharova, "Eğer AB, Rusya'nın tekliflerini kabul etseydi acı çekmezdi. Maalesef AB yönetimi Rusya ile diyalog kurmaya hazır değil. Brüksel'deki kararlar, ne pahasına olursa olsun Rusya ile karşı gelme yönündeki yaklaşım temelinde alınmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

Rusya'nın tüm ülkelerle enerji alanında karşılıklı çıkar sağlayan işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu dile getiren Zaharova, "Avrupa ülkeleriyle enerji alanında ticaretin yapılması için koşullar açık ve çok basit, istikrarlı talep garantisi ve yükümlülüklerin özenle yerine getirilmesi." dedi.

Sözcü Zaharova, AB'nin Ukrayna krizinin çözüm sürecinde yer almasına karşı çıktıklarını kaydederek, "AB'nin bu süreçte yıkıcı rol oynayacağından eminiz." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
