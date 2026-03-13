Rusya: ABD'nin Küba'ya Baskı Uygulaması Kabul Edilemez

MOSKOVA, 13 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik ve siyasi baskının kabul edilemez olduğunu yineledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, perşembe günü Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez Parrilla ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lavrov görüşmede Rusya'nın, kardeş Küba halkının devlet egemenliğini ve kendi kalkınma yolunu seçme hakkını savunma çabalarına kararlı destek verdiğini ifade etti.

Görüşmede ikili işbirliği ve uluslararası gündemin önemli başlıklarının yanı sıra yakında düzenlenecek 23. Rusya-Küba Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknik İşbirliği Hükümetlerarası Komisyonu toplantısı da ele alındı.

Kaynak: Xinhua