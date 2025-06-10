Rusya, ABD ile yeni tur görüşmelerin yakında başlamasını umuyor

Rusya, ABD ile yeni tur görüşmelerin yakında başlamasını umuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile yakında yeni tur görüşmeler yapmayı planladıklarını belirterek "Rahatsız edici konular hakkındaki üçüncü tur görüşmeler yaklaşıyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile yakında yeni tur görüşmeler yapmayı planladıklarını belirterek "Rahatsız edici konular hakkındaki üçüncü tur görüşmeler yaklaşıyor. Tarihi açıklamak için henüz çok erken ancak umarım bir sonraki tur çok yakında yapılacaktır." dedi.

Ryabkov, Rusya'nın Soçi şehrinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın, Batılı ülkelerin askeri-biyolojik alanda yürüttüğü çalışmalar hakkında duyduğu derin endişeyi bir süredir dile getirdiklerini anlatan Ryabkov, "Bu çalışmalar, doğrudan askeri yetkilileri içerirken, Batılı ülkelerin sınırları dışında, özellikle de Rusya'nın sınırlarına yakın laboratuvarlarda gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Ryabkov, söz konusu faaliyetleri "ulusal güvenlik tehdidi" şeklinde değerlendirdiklerinin altını çizdi.

ABD ile Rusya arasında bu yıl tekrar başlayan doğrudan görüşmelere değinen Ryabkov, "Rahatsız edici konular hakkındaki üçüncü tur görüşmeler yaklaşıyor. Tarihi açıklamak için henüz çok erken ancak umarım bir sonraki tur çok yakında yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Ryabkov, Rusya-ABD arasındaki doğrudan uçuşların tekrar başlamasıyla ilgili tekliflerini de ABD tarafına ileteceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Kütahya Simav'da korkutan deprem

Günlerdir sallanan Kütahya'da korkutan deprem
Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 9 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Ortaokula silahlı saldırı düzenlendi, en az 9 ölü var
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor

Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Kimin yaptığı bilinmiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Protestoları takip eden muhabir canlı yayında vuruldu

Protestoları takip eden muhabir canlı yayında vuruldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu

Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu! Başhekim açıkladı
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi

7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.