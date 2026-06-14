Rusya: Son 24 Saat İçinde Ukrayna'ya Ait 540 İha'yı Etkisiz Hale Getirdik

MOSKOVA, 14 Haziran (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma birliklerinin son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait 540 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü ve Ukrayna ordusuna hizmet veren enerji ve ulaşım altyapısını hedef aldığını açıkladı.

Bakanlığın cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın operasyonel-taktik hava unsurları, saldırı İHA'ları ve füze birlikleri, Ukrayna'nın askeri operasyonlarını destekleyen uzun menzilli İHA'ların depolandığı tesisler ile enerji ve ulaşım altyapısına yönelik saldırılar düzenledi. Açıklamada, 142 farklı noktada Ukrayna silahlı birlikleri ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma alanlarının hedef alındığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 540 İHA ile 15 hassas güdümlü füzeyi önlediğini belirtti.

Kaynak: Xinhua