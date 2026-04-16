Haberler

Rusya: 2026'da 6,5 Milyon Yabancı Turist Ziyareti Bekleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, 2026'da yabancı turist sayısının 6,5 milyon olacağını ve Asya pazarlarının önemli hedefler arasında yer aldığını açıkladı. Hava sahasının kapanmasının turist sayısında etkili olabileceğini belirtti.

MOSKOVA, 16 Nisan (Xinhua) -- Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rusya'yı 2026 yılında ziyaret edecek yabancı turist sayısının 6,5 milyona ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Reşetnikov, çarşamba günkü Turizm Komisyonu toplantısında, "Yıl sonuna kadar toplam 6,5 milyon yabancı turist sayısına ulaşmayı bekliyoruz. İlk iki ayda yaklaşık yüzde 37'lik kayda değer artış gördük. Ancak, Ortadoğu üzerindeki hava sahasının kapatılması nedeniyle rakamların mart ayından itibaren revize edileceğini farkındayız" dedi.

Bakan, Rusya için Çin, Hindistan ve Güneydoğu Asya ülkeleri dahil olmak üzere Asya pazarlarının kilit hedefler haline geldiğini belirtti.

Reşetnikov, geçen yıl Rusya'ya gelen yabancı turist sayısının yüzde 13 artarak 5,8 milyona ulaştığını ifade etti.

Suudi Arabistan ile vizesiz seyahat anlaşmasının mayıs ayında yürürlüğe gireceğini hatırlatan bakan, Hindistan, Vietnam, Malezya, Bahreyn ve Kuveyt'ten gelen turistler için giriş şartlarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü vurguladı.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

