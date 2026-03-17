Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davasında 2'nci gün

Antalya'da yürütülen rüşvet soruşturmasında itirafçı olarak serbest kalan imar şube müdür vekili Tuncay K., duruşmada ifadesinde kendisi hakkında yalan beyanlarda bulunduğunu ve üç kişiden özür dilediğini açıkladı.

SERBEST KALMAK İÇİN İTİRAFÇI OLDUĞUNU SÖYLEDİ, 3 KİŞİDEN ÖZÜR DİLEDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan, itirafçı olup serbest kalan belediyenin o dönem imar şube müdür vekili tutuksuz sanık Tuncay K., davanın ikinci gün duruşmasında ifade verdi. Savunmasında rüşvet nedeniyle gözaltına alındığını aktaran Tuncay K., "Eylül ayında 2 kişi benimle ilgili ifade vermiş. Sonra tekrar evime gelinip, arama yapıldı. Bu kez eşim gözaltına alındı. Zaten 100 gündür çocuklarımın babası evde yoktu. Bu kez de anneleri gözlerinin önünde gözaltına alındı. Eşimle serbest kalmak için itirafçı olduk. Ramazan K., İbrahim T., Hikmet B.'dan özür diliyorum. Onların adını verdim itirafçı olmak için, para aldığımı iddia ettim. Korkudan para aldığımı söylemek zorunda kaldım" diye konuştu.

Muvakkaf E.'den iskan işlemlerinin hızlandırılması için üç parça halinde toplam 250 bin lira aldığı iddialarına yanıt veren Tuncay K., "Muvakkaf E.'yi 2016 yılından tanıyorum. Konyaaltı'nda bir projesi vardı, ben inceledim ve ruhsat verdim. Yönetmeliklere uygun olmayan işler vardı, bunları düzelttirdim. Bu sebeple birçok yalan beyanda bulunmuştur. Birinde 250 bin liraya bu işlerin halledildiğini söylüyor. Ben Muvakkaf E. ile hiç yalnız görüşmedim. Bizim işimizin altın kuralı, hep birisini bulundururuz yanımızda. İfadesinde 2 ruhsatı olduğunu ve bu ruhsatları alamadığını söylemiş emniyette. 31 Aralık 2024'te bu alanların ruhsatı düzenlenmiştir. Bu kadar yalan içinde kendimi ifade etmeye çalışıyorum" dedi.

Duruşma savcısı Tuncay K.'nin serbest kalmadan önce verdiği ifadelerin doğru olup olmadığın sordu. Tuncay K. ise eşi ile kendisinin serbest kalabilmesi için itirafçı olduğunu, 3 isme yönelik yalan beyanlarda bulunduğunu söyledi. Duruşma savcısı Tuncay K. hakkında iftiradan suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
