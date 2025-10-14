Haberler

Rüşvet Skandalı: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Yeni Gözaltılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında, İmar Şube Müdürü Tuncay K.'nin eşi Özlem Yıldız K. ve bir belediye çalışanı gözaltına alındı. İddialara göre, rüşvet parasıyla daire alındığı öne sürülüyor.

RÜŞVET PARASIYLA DAİRE İDDİASI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özlem Yıldız K.'nin, temmuz ayında şafak operasyonuyla tutuklanan ve rüşvet almakla suçlanan İmar Şube Müdürü Tuncay K.'nin eşi olduğu öğrenildi. İddialara göre, Altıntaş bölgesindeki imar ve iskan işlemleri için tüm müteahhitlerin Özlem Yıldız K.'ye yönlendirildiği öğrenildi. Diğer yandan bu sabah gözaltına alınan belediye özel kalem çalışanı Melek K.'ye, Muhittin Böcek'in rüşvet parasıyla daire aldığı ileri sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
