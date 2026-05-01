Rus yönetmenin Oscar ödülü, kabin bagajı olarak kabul edilmeyince kayboldu

Bir hava yolu şirketinin, Oscar kazanan Rus yönetmen Pavel Talankin'in Oscar heykelciğini uçuş sırasında kaybettiği ortaya çıktı.

Bir hava yolu şirketinin, Oscar kazanan Rus yönetmen Pavel Talankin'in Oscar heykelciğini uçuş sırasında kaybettiği ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre, Talankin 29 Nisan'da New York'tan Almanya'ya uçarken Oscar heykelciğini de kabin bagajında götürmek istedi.

Ancak John F. Kennedy Havalimanı güvenliği, "silah" olarak kullanılabileceği gerekçesiyle Talankin'in heykelciği yanına almasına izin vermedi.

Talankin'in seyahat ettiği hava yolu firması Lufthansa'nın yönlendirmesiyle bir kutuya konulan Oscar heykelciğinin, Rus yönetmenin alt bagaj hakkı olmaması nedeniyle başka bir şekilde taşınmasına karar verildi.

Ancak Talankin'in heykelciği, Almanya'ya indiğinde kaybolmuştu.

Lufthansa Havayolları, bir özür mesajı yayımlayarak konuyla ilgili kapsamlı soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Talankin, 2026 Akademi Ödüllerinde, "Mr Nobody Against Putin" isimli yapımı ile "En İyi Belgesel" ödülünü kazanmıştı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
