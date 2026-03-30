Küba'ya İnsani Yardım Taşıyan Rusya'ya Ait Tanker, Matanzas Liman'na Yanaştı

(ANKARA) - Rusya'ya ait ve 100 bin ton ham petrol taşıyan bir tanker, Küba'ya ulaştı. Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İnsani yardım yükü taşıyan 'Anatoliy Kolodkin' adlı tanker, Matanzas Limanı'nda boşaltım için bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 100 bin ton ham petrol taşıyan Rus tankerinin Küba'ya vardığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İnsani yardım yükü taşıyan 'Anatoliy Kolodkin' adlı tanker, Matanzas Limanı'nda boşaltım için bekliyor" denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sevkiyatın ABD ile önceden görüşüldüğünü belirtti. Moskova'nın, ABD'nin enerji ablukası altındaki Havana yönetimine yardım etmeyi bir görev olarak gördüğünü ifade eden Peskov, kayıtsız kalamayacaklarını söyledi.

Küba, 29 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı, Küba'nın petrol tedarikçilerini hedef alan kararname sonrası derinleşen bir yakıt kriziyle karşı karşıya. Bu durum nedeniyle adada zaman zaman elektrik kesintileri yaşanırken, protestolar da düzenleniyor. Küba hükümeti, Washington'un uyguladığı enerji ablukasıyla ülke ekonomisini boğmayı ve halkın yaşam koşullarını dayanılmaz hale getirmeyi amaçladığını ifade ediyor.

Kaynak: ANKA