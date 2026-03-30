Küba'ya İnsani Yardım Taşıyan Rusya'ya Ait Tanker, Matanzas Liman'na Yanaştı

Rusya'ya ait 'Anatoliy Kolodkin' adlı tanker, 100 bin ton ham petrol ile Küba'nın Matanzas Limanı'na ulaştı. Kremlin, sevkiyatın ABD ile önceden görüştüğünü açıkladı. Küba, ABD'nin enerji ablukası nedeniyle ciddi bir yakıt krizi yaşıyor.

(ANKARA) - Rusya'ya ait ve 100 bin ton ham petrol taşıyan bir tanker, Küba'ya ulaştı. Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İnsani yardım yükü taşıyan 'Anatoliy Kolodkin' adlı tanker, Matanzas Limanı'nda boşaltım için bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sevkiyatın ABD ile önceden görüşüldüğünü belirtti. Moskova'nın, ABD'nin enerji ablukası altındaki Havana yönetimine yardım etmeyi bir görev olarak gördüğünü ifade eden Peskov, kayıtsız kalamayacaklarını söyledi.

Küba, 29 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı, Küba'nın petrol tedarikçilerini hedef alan kararname sonrası derinleşen bir yakıt kriziyle karşı karşıya. Bu durum nedeniyle adada zaman zaman elektrik kesintileri yaşanırken, protestolar da düzenleniyor. Küba hükümeti, Washington'un uyguladığı enerji ablukasıyla ülke ekonomisini boğmayı ve halkın yaşam koşullarını dayanılmaz hale getirmeyi amaçladığını ifade ediyor.

500

