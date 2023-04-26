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Rus şirketten kadın çalışanlara insanlık dışı muamele! Sabah akşam çıplak arama yapıyorlar

Güncel Haberler

Rusya'da bir perakende şirketinin deposunda çalışan kadınlara insanlık dışı bir muamele yapıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda şirketin hırsızlık yapılmasını önlemek için çalışanları iç çamaşırına kadar soyup aradığı görülüyor.

Rusya'da bir perakende şirketinde çalışan kadınların her gün çıplak aramalara maruz kaldığı ortaya çıktı.

HIRSIZLIK ÖNLEMİ

Videonun sosyal medyaya düşüp gündem olmasının ardından depo çalışanlarının iş yerinde hırsızlık yapmalarını önlemek amacıyla yarı çıplak aramaların yapıldığı öğrenildi.

SABAH AKŞAM ARAMA YAPIYORLAR

Söz konusu görüntülerin internette yayılmasından sonra açılan soruşturmada aramanın sabah ve akşam saatlerinde günde iki kez gerçekleştirildiği ifade edildi.

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Rusya Güncel Haberler

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