Rus şarkıcı ve şarkı yazarı Jony, Türkiye'deki ilk solo konserini verdi

Rus şarkıcı ve şarkı yazarı Jony, Türkiye'deki ilk solo konserini Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Yoğun ilginin gösterildiği konserde sanatçı, "Love Your Voice", "Kamin", "Lali" ve "Without You I'm Not Myself"in arasında olduğu hit parçalarını seslendirdi.

Konserin başında seyircileri Türkçe selamlayan Jony, tüm Müslümanların geçmiş ramazan ayını kutladı.

Ünlü isim, sahnede yaptığı konuşmada ayrıca, "Konser boyunca seyirciden öyle güzel bir enerji aldım ki iki saat nasıl geçti anlamadım. Bu benim Türkiye'deki ilk solo konserimdi ve bence ekibimizle planladığımızdan bile daha iyi oldu. 'Kamin'i söylerken müzik durduğunda insanların hep birlikte şarkıyı söylemeye devam etmesi inanılmazdı. Bu akşamı benimle paylaşan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.