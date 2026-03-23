Haberler

Rus şarkıcı ve şarkı yazarı Jony, Türkiye'deki ilk solo konserini verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rus şarkıcı Jony, Türkiye'deki ilk solo konserinde seyircilerden yoğun ilgi gördü. Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdiği konserde hit parçalarını seslendiren sanatçı, Türkçe selamlayarak sahneye çıktı.

Rus şarkıcı ve şarkı yazarı Jony, Türkiye'deki ilk solo konserini Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Yoğun ilginin gösterildiği konserde sanatçı, "Love Your Voice", "Kamin", "Lali" ve "Without You I'm Not Myself"in arasında olduğu hit parçalarını seslendirdi.

Konserin başında seyircileri Türkçe selamlayan Jony, tüm Müslümanların geçmiş ramazan ayını kutladı.

Ünlü isim, sahnede yaptığı konuşmada ayrıca, "Konser boyunca seyirciden öyle güzel bir enerji aldım ki iki saat nasıl geçti anlamadım. Bu benim Türkiye'deki ilk solo konserimdi ve bence ekibimizle planladığımızdan bile daha iyi oldu. 'Kamin'i söylerken müzik durduğunda insanların hep birlikte şarkıyı söylemeye devam etmesi inanılmazdı. Bu akşamı benimle paylaşan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
'Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor' iddiasına en net yanıt

"Telefon tutucu ve koku yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
A Milli Takım'da sakatlık: Kadroda olmayacağını açıkladı

Bu sezon 29 gole katkı yapan yıldız ismimiz kadrodan çıktı
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Kalbinden bıçaklanan genç müzisyen hayata veda etti

İzmir'de kanlı gece! Önünü kesip kalbinden bıçakladılar