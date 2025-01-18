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Rus Ordusunun Kiev'e Hava Saldırısında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Rus Ordusunun Kiev'e Hava Saldırısında 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Saldırıda İHA ve balistik füzeler kullanıldığı belirlenirken, Kiev'deki bazı altyapılar da etkilendi.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkente yönelik Rus hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Tkaçenko, saldırı sonucu Kiev'in Şevçenko semtinde 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da Telegram hesabından paylaştığı mesajında, saldırı nedeniyle kentin Şevçenko semtindeki Lukyanivska metro istasyonunun geçici olarak kapatıldığını ifade etti.

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk, X hesabından yaptığı paylaşımında, saldırının, Kiev'deki parlamento binasına sadece birkaç kilometre uzaklıkta yapıldığını aktardı.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı İvan Fedorov da sosyal medya hesabından, Rus ordusunun Zaporijya'ya düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırıda İHA ve balistik füzeler kullanıldı

Öte yandan, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın, bu sabaha karşı Ukrayna'ya insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi.

Kiev ve ülkenin diğer bölgelerine saldırılarda, "İskander-M" tipi 4 balistik füze ile "Şahed" tipi 39 İHA kullanıldığı kaydedilen açıklamada, Hava Savunma Kuvvetlerince iki füze ve 24 İHA'nın imha edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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