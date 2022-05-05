Rus ordusundan Zafer Bayramı provası
AA - Evgeni Bugubaev - Güncel
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Rusya'da Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasını mağlup edişinin 77. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor.
Rusya'da Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasını mağlup edişinin 77. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor. Başkent Moskova'da 9 Mayıs'ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin gece provası yapıldı. Rus askeri araçları, Tarihi Kızıl Meydan'daki geçit törenine Tverskaya Caddesi'nden geçerek ulaştı.
AA / Evgeni Bugubaev - Güncel