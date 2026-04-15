Haberler

Ukrayna: Rus ordusu 21 füze ve 361 SİHA ile hava saldırıları düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine 21 füze ve 361 SİHA ile saldırı düzenlediği bildirildi. Hava savunma sistemleri birçok saldırıyı etkisiz hale getirirken, Odessa'da bir kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya gece saatlerine kadar füze ve Siha'ları kullanarak hava saldırıları düzenlediği ifade edildi.

Hava savunma kuvvetlerince 20 füze ve 349 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, kalan bir füze ile diğer SİHA'ların ülkedeki 6 farklı noktaya isabet ettiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun Odessa'ya düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

