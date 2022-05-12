Rus ordusu Ukrayna'da petrol rafinerisini vurdu

Rus ordusu, düzenlediği füze saldırısı ile Ukrayna'nın Kremençug kentinde bulunan petrol rafinerisini vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rus ordusu düzenlediği füze saldırısı ile Ukrayna'nın Kremençug kentinde bulunan petrol rafinerisini vurdu. Saldırının ardından rafineride yangın çıktı.

Poltava Bölgesel Askeri İdare Başkanı Dmytro Lunin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, rafinerinin 4 füze ile hedef alındığını belirtti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.

Ukrayna'daki en büyük petrol ürünleri üreticisi olan Kremençug Petrol Rafinerisi'ne geçtiğimiz ay da Rus ordusu tarafından füzeli saldırı düzenlenmiş, rafineri 9 füze ile vurulmuş ve üretim durmuştu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel