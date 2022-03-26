Rus ordusu Slavutiç'e girdi, Ukraynalılar sokağa döküldü - Haberler

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Rus ordusu Slavutiç'e girdi, Ukraynalılar sokağa döküldü

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Rus ordusu Slavutiç'e girdi, Ukraynalılar sokağa döküldü Rus askerlerinin başkent Kiev'in kuzeyindeki Slavutiç şehrine girmesinin ardından Ukraynalılar sokağa indi.

- Rus ordusu Slavutiç'e girdi, Ukraynalılar sokağa döküldü

KİEV - Rus askerlerinin başkent Kiev'in kuzeyindeki Slavutiç şehrine girmesinin ardından Ukraynalılar sokağa indi.

Rusya-Ukrayna savaşı 31 gündür devam ederken, Rusya bu kez Slavutiç şehrini hedef aldı. Rus ordusu, başkent Kiev'in kuzeyinde bulunan ve Kiev bölgesine bağlı olan şehre sabah saatlerinde tanklar ve askerlerle girdi. Rusya'ya tepki gösteren Ukraynalılar ise Rus ordusuna karşı meydanlara inerek, "İşgalcileri istemiyoruz" şeklinde sloganlar attı. Rus askerleri ellerinde bayraklarla meydanlara inen halka göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Rus ordusu Slavutiç'e girdi, Ukraynalılar sokağa döküldü

Rus ordusu Slavutiç'e girdi, Ukraynalılar sokağa döküldü

Rus ordusu Slavutiç'e girdi, Ukraynalılar sokağa döküldü

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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