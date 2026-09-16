Rus komutan Anton Grunis, Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybetti
Rusya'nın Güney Askeri Kuvvetlerine bağlı 4. Motorize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Anton Grunis'in Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya'nın Güney Askeri Kuvvetlerine bağlı 4. Motorize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Anton Grunis'in Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Ana Askeri Siyasi Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Apti Alaudinov, sosyal medya hesabında konuya ilişkin açıklama yaptı.
Alaudinov açıklamasında, "4. Motorize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Anton Grunis, kutsal görevini yerine getirerek, hayata veda etti." ifadesini kullandı.
Tuğgeneral Grunis, 3 Temmuz'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Donetsk bölgesindeki Konstantinovka şehrinin ele geçirilmesi süreci hakkında bilgi vermişti.
Grunis'e ağustos sonunda "Rusya Kahramanı" ünvanı verilmişti.